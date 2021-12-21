Sürücü kursları ile değerlendirme

Çorum’da faaliyet gösteren motorlu taşıt sürücü kurslarının temsilcileri ile değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları temsilcileri katıldı. 2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığında yapılan toplantıda 2021 yılının genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Ayrıca toplantıda MTSK sınavlarında uyulması gereken kurallar, dikkat edilmesi gereken hususlar ve sınav güzergâhları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

Milli Eğitim Müdürü Kodek, 2022 yılının tüm sektör temsilcilerine hayırlı olmasını dilerken sürücü adaylarına verilen eğitimlerin büyük önem arz ettiğini, bu sebepten ötürü herkesin büyük sorumluluklar altında olduğunu ve bu bilinç ile hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

(Haber Merkezi)

