“Sürücü eğitimindeki yetersizlik trafikte büyük sorunlar çıkarıyor”

Merkezi Ankara Ostim’de bulunan ve kısa adı SÜRSEN olan Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası’nın Genel Başkanı ve Çorum’daki Zirve Sürücü Kursu’nun Sahibi Nihat Polat, sürücü eğitimine “ehliyet kaç lira?” sorusuyla yaklaşanların, kurslara düzenli olarak katılmayıp pratiklerini geliştirmeden sürücü belgesi alabildiklerini belirterek, bu yüzden çok büyük değerlerin genç yaşta kaybedildiğine dikkat çekti.

Gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a sürücü eğitimleri konusundaki aksayan yönleri anlatan Nihat Polat, “Trafik, el birliği ile ihmal ettiğimiz bir konu. Bunda herkesin sorumluluğu var. Sürücü eğitimlerinin seviyesine, kalitesine bakılmıyor, anne-babalar da sadece çocuklarının sürücü belgesi almasına odaklanıyor, sonrası ise maalesef acı ve gözyaşı oluyor.” dedi.

Nihat Polat, “parayı ver ehliyeti al” anlayışının yayıldığına dikkat çekerken, “Oysa, üniversite seçerken nasıl kaliteli eğitim kriterini göz önüne alıyorsak, sürücü kursu seçerken de bu titizliği göstermek zorundayız. Öncelikle algıyı değiştirmek ve ehliyet almayı değil iyi bir sürücü olmayı hedeflemek zorundayız. Bu şartlarda, gelecek kuşaklara iyi bir trafik düzeni bırakamayacağımızı görüyor ve kaygı duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

(Taner ŞİMŞEK)

