Sürücü adaylarına Mercedes’li eğitim

Öğrenci kontenjanlarının 75 kişi olduğunu ve kaliteyi Çorumlularla buluşturduklarını ifade eden firma yetkilileri, bu amaçla alanında uzman bir kadro ve öğrencilerin daha rahat edebilmeleri amacıyla Mercedes otomobillerden oluşan araç filosu oluşturduklarını söyledi.

İskilipli olmaları nedeniyle davete katılanlara da İskilip dolması ikramında bulunan firma yetkilileri, Perşembe Pazarı’nda verdikleri yemek için 5 kazan İskilip dolması hazırlattı. Kaliteli bir eğitim için Çorumluların kendilerine başvurmasını isteyen firma yetkilileri, sürücü adaylarına pratikte ve uygulamada iyi bir eğitim verdiklerini dile getirdi.

(Erkan BAYATLI)