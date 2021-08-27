“Suriyelileri davul-zurnayla ülkelerine göndereceğim”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyelileri davulla zurnayla ülkelerine göndereceğim" dedi.

Yıldızpark Düğün Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, 24 saat içerisinde Şam’daki Emevi Camii’nde namaz kılmak isteyenlerin bir anda 3.6 milyon Suriyeli mülteciyi kucağında bulduğunu belirterek, Atatürk’ün ‘yurtta barış, dünyada barış’ ilkesine yeniden dönülmesi gerektiğini söyledi.

Irkçılık yapmadığını ve ırkçılığa da karşı olduğunu özellikle belirten Kılıçdaroğlu, “Ülkemize gelen Suriyelilere, Afganlara kızmıyorum. Onları Türkiye’ye getirenlere kızıyorum. Suriye’yle kavgayı başlatan sensin, sınırları açan da sensin” diyerek, iktidarın dış politikada hatalı davrandığını dile getirdi.

İktidara gelmeli halinde Suriye’yle karşılıklı olarak büyükelçilikleri açacaklarını ve Esad ile konuşacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Suriyelileri davulla zurnayla ülkelerine göndereceğim. Onlarda ülkelerinde huzurla yaşamak ister. Ortadoğu’da huzuru sağlayacağız. Türkiye sığınmacı, göçmen ambarı değil” dedi.

“Dış politikada milli olmak zorundayız” diyen Kılıçdaroğlu, ancak Türkiye’de kararın bir kişi tarafından verildiğini belirterek, Türkiye’nin başta komşuları olmak üzere dünya ülkeleriyle dostluk ve işbirliği içerisinde bin arada yaşamaya devam edeceğini söyledi. (Taner ŞİMŞEK)