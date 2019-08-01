“Suriyelilere devlet yardımı yapılmıyor”

Çorum’da 15.166 kayıtlı yabancı uyruklu şahıs bulunduğunu, bu şahısların 2651’inin Suriyeli, 11 bin 44’ünün Iraklı ve 1471’inin de diğer ülke vatandaşlarından oluştuğunu belirten Çiftçi, “Yabancı uyruklu şahısların karıştığı olay sayıları incelendiğinde; 2015 yılında 95, 2016 yılında 210, 2017 yılında 239, 2018 yılında 326, 2019 yılında Temmuz ayı itibari ile 222 olaya karıştıkları tespit edilmiştir. İlimiz genelinde toplam yıllık olay sayısına bakıldığında yabancı uyruklu şahısların karıştıkları olay oranı %3 - %4 oranına denk gelmektedir. Yine bu şahısların karıştıkları olaylar incelendiğinde kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlardan olup, kendi aralarında işlemiş oldukları suçların ağırlıklı olduğu tespit edilmiştir” dedi.

Yabancı uyruklu şahısların Âşıklar Tepesi ve Alaattin Cami civarında asayiş şube, yabancılar büro, polis merkezi ve diğer kısım ekiplerince sürekli kontrol altında tutulduklarının bilgisini veren Vali Çiftçi, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Ayrıca Âşıklar Tepesi, Hürriyet Parkı ve Kent Park’ta 2019 yılı başından itibaren yapılan huzur uygulamalarında 3260 kişi kontrolden geçirilmiştir.

Ülkemizde sığınmacı olarak kabul edilen ve ilimizde geçici ikamet izni ile yaşayan yabancı uyruklular hizmetlerden faydalanabilmeleri için, kalıcı ikamet izni veya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından verilen ikamet iznini almaları gerekmektedir. Bu nedenle Suriyeliler evde bakım ve doğum yardımı gibi ekonomik yardımlardan yararlanamamaktadır.

Yabancı uyruklu ailelere sosyal uyum yardımları, AB tarafından finanse edilen ve BM Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılay’ı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Programı kapsamında yapılmaktadır.

Acil durumlarda ise milletimizin tarihten ve inancından gelen hasletlerinden olan zorda, darda kalana yardım etme anlayışıyla, insani ve vicdani bazı yardımlar her yabancı mülteciye insan olması nedeniyle, az da olsa yapılmaktadır.” (Haber Merkezi)