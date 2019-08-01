Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101900
ALTIN
259.308
DOLAR
5.5636
STERLİN
6.8051
EURO
6.1580

“Suriyelilere devlet yardımı yapılmıyor”

Vali Mustafa Çiftçi, “kentte sığınmacı olarak bulunan Suriyelilerin parkları işgal ettiği, bazı semtlerde kendi işyerlerini açıp çalıştırdığı, o bölgeden Çorum halkının korkarak geçtiği, ayrıca Suriyelilere Valilik, Belediye ve bazı kuramların yardımda bulunmalarından dolayı çalışmadan geçindikleri” şeklinde iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

“Suriyelilere devlet yardımı yapılmıyor”

Vali Mustafa Çiftçi, “kentte sığınmacı olarak bulunan Suriyelilerin parkları işgal ettiği, bazı semtlerde kendi işyerlerini açıp çalıştırdığı, o bölgeden Çorum halkının korkarak geçtiği, ayrıca Suriyelilere Valilik, Belediye ve bazı kuramların yardımda bulunmalarından dolayı çalışmadan geçindikleri” şeklinde iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:50
“Suriyelilere devlet yardımı yapılmıyor”

Çorum’da 15.166 kayıtlı yabancı uyruklu şahıs bulunduğunu, bu şahısların 2651’inin Suriyeli, 11 bin 44’ünün Iraklı ve 1471’inin de diğer ülke vatandaşlarından oluştuğunu belirten Çiftçi, “Yabancı uyruklu şahısların karıştığı olay sayıları incelendiğinde; 2015 yılında 95, 2016 yılında 210, 2017 yılında 239, 2018 yılında 326, 2019 yılında Temmuz ayı itibari ile 222 olaya karıştıkları tespit edilmiştir. İlimiz genelinde toplam yıllık olay sayısına bakıldığında yabancı uyruklu şahısların karıştıkları olay oranı %3 - %4 oranına denk gelmektedir. Yine bu şahısların karıştıkları olaylar incelendiğinde kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlardan olup, kendi aralarında işlemiş oldukları suçların ağırlıklı olduğu tespit edilmiştir” dedi.

Yabancı uyruklu şahısların Âşıklar Tepesi ve Alaattin Cami civarında asayiş şube, yabancılar büro, polis merkezi ve diğer kısım ekiplerince sürekli kontrol altında tutulduklarının bilgisini veren Vali Çiftçi, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Ayrıca Âşıklar Tepesi, Hürriyet Parkı ve Kent Park’ta 2019 yılı başından itibaren yapılan huzur uygulamalarında 3260 kişi kontrolden geçirilmiştir.

Ülkemizde sığınmacı olarak kabul edilen ve ilimizde geçici ikamet izni ile yaşayan yabancı uyruklular hizmetlerden faydalanabilmeleri için, kalıcı ikamet izni veya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından verilen ikamet iznini almaları gerekmektedir. Bu nedenle Suriyeliler evde bakım ve doğum yardımı gibi ekonomik yardımlardan yararlanamamaktadır.

Yabancı uyruklu ailelere sosyal uyum yardımları, AB tarafından finanse edilen ve BM Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılay’ı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Programı kapsamında yapılmaktadır.

Acil durumlarda ise milletimizin tarihten ve inancından gelen hasletlerinden olan zorda, darda kalana yardım etme anlayışıyla, insani ve vicdani bazı yardımlar her yabancı mülteciye insan olması nedeniyle, az da olsa yapılmaktadır.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Otomobil TIR’a çarptı: 3 yaralı
Otomobil TIR’a çarptı: 3 yaralı
Halk otobüsleri ilk gün bedava
Halk otobüsleri ilk gün bedava
Mezarlıklara otobüs kaldırılacak
Mezarlıklara otobüs kaldırılacak
Hayvan pazarı 1 Ağustos itibariyle sürekli açık
Hayvan pazarı 1 Ağustos itibariyle sürekli açık
Belediye’den Kurban Bayramı tedbirleri
Belediye’den Kurban Bayramı tedbirleri
Hastane’nin 2. katından düşerek yaşamını yitirdi
Hastane’nin 2. katından düşerek yaşamını yitirdi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim