“Suriyelilere 37 milyar dolar harcama hazineye ciddi yük”

CHP İl Başkan Yardımcısı Av. Sadık Eral, mülteci sorununun daha büyük toplumsal sorunlara yol açılmadan bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Sadık Eral, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, Bosna ziyaretinde yaptığı konuşmada Suriyeli mülteciler için Türkiye bütçesinden 37 milyar dolardan fazla harcama yapıldığını açıklamıştır.

Bu rakam içinde Avrupa Birliği dahil hiçbir yabancı ülkenin önemli bir katkısı yoktur.

Elbette düşenin elinden tutmak mağdurlara destek olmak gereklidir. Ancak Türkiye Karun hazinesi üzerinde oturan, petrol dolarlarının havada uçuştuğu zengin bir ülke değildir. Suriyeliler için yapılan harcamalar hazine için ciddi bir yük teşkil etmektedir.

Suriyelilere harcanan 37 milyar dolar halkımızın boğazından, gençlerimizin okul masraflarından, işçimizin ücretinden, emeklilerin maaşından, kadınlarımızın mutfağından kesilen 37 milyar dolardır.

Türkiye’de Suriyeliler sahillerde yatarken, meydanlarda gezerken Mehmetçiklerimiz onlar için Suriye topraklarında şehit olmaktadırlar.

Ayrıca Suriye’de iç savaş bitmiştir. Suriyeliler bayram tatillerini Suriye’de geçirmeye başlamıştır. Suriyeli mültecilere bütçeden milyarlarca dolar harcanması vergi ödeyen milyonların mağdur edilmesi anlamına gelmektedir.

Suriyelilere harcanan bütçenin eğitime, sağlığa, emeklilere ve işsizlerin yeni iş imkanlarına kavuşması için istihdama harcanması için Suriyeliler Suriye’ye dönmelidir. İnanıyorum ki halkımızın büyük çoğunluğu bizimle aynı düşüncededir.

Niyetimiz bölücülük yapmak değildir.

İnanıyoruz ki Suriyeliler de doğduğu toprakları sevmekte, vatan hasreti çekmektedirler.

Suriyelilerin ülkelerine dönmeleriyle hem çektikleri vatan hasreti son bulacak hem de yoksul halkımız ağır külfetten kurtulacaktır.

Suriyeliler sorunun daha büyük toplumsal sorunlara yol açmadan biran önce çözülmesi ülkemizin ve halkımızın hayrına olacaktır.

Daha geç olmadan yetkilileri göreve çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)