Suriyeli göçmen sayısı artıyor

Ajans Press’in, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’deki geçici koruma kapsamındaki güncel Suriyeli nüfusu 3 milyon 670 bin 717 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ise bu rakam3 milyon 641 bin 370 olurken, 2019 yılında 3 milyon 576 bin 370, 2018 yılında 3 milyon 623 bin 192 olarak belirlendi. Böylelikle 2019 yılında düşüş gösteren Suriyeli mülteci sayısı 2020 yılı itibarıyla tekrar artışa geçti. En fazla Suriyelinin yaşadığı şehir de değişmezken, 524 bin 721 kişi ile en fazla Suriyeli göçmenin İstanbul’da olduğu saptandı. İstanbul’u 449 bin 184 ile Gaziantep, 435 bin 830 ile Hatay, 423 bin 677 ile Şanlıurfa ve 253 bin 938 ile Adana takip etti.

Medya takip kurumu Ajans Press, Suriyelilerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl Suriyeliler ile alakalı basına 20 bin 828 haber yansıdığı tespit edildi. Bu yılın başından itibaren ise Suriyeli göçmenlerin 6 bin 137 haberle konuşulduğu görüldü. İç savaşın başladığı 2011 yılından günümüze kadar ise medyaya 3 milyonun üzerinde haberin yansıdığı tespit edildi.

(Haber Merkezi)

