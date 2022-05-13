“Sürdürebilir ve çevreci olmak kaydıyla madencilik olanaklarımızı artırmalıyız”

Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu başkanı Erdem Çenesiz Zeliha Saraç’ın sunduğu programda Rusya-Ukrayna savaşının sonucu olarak Seramik sektörü için Ukrayna’dan temin edilen kil hammadde tedarikinde sıkıntı yaşanabileceğini belirtti.

İthal hammaddede yaşanabilecek sıkıntıya rağmen Şile’de bulunan yerli hammadde sınırlarının kullanılamamasının, bölgedeki çok ciddi rezervin hammadde üreticileri tarafından seramik üreticilerine arz edilememesine sebep olduğunu belirten Çenesiz, “Bu yüzden seramik üreticileri yerli hammaddeye yeterince ulaşamamaktadır. Ukrayna’nın hammadde tedarik edemeyecek olmasından dolayı bu rezervin önemi ortaya çıkmıştır. Türk üreticilerin ihtiyacı olan kilin daha fazlasını üreterek hammadde ihracatı ile Ukrayna’nın talebi karşılayamadığı pazarlara katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Rezerv olarak yeterli olan hammadde sahalarının alanının geliştirilmesi ile ilgili Orman Bakanlığımızdan çözüm bekliyoruz” diye konuştu.

Seramik sektörü ihracatının 2022 yılının İlk 4 ayında miktar bazında % 10 büyürken, tutar bazında % 37 büyüyerek seramik ihraç fiyatını arttırmış olduğunu belirten Çenesiz, “Sürekli büyüyen ihracatımızın rekabetçi piyasada pazar kaybı yaşamaması için rekabet gücümüzü muhafaza ederek seramik gibi doğal kaynaklara dayanan sektörde hammadde rezervlerimizi muhafaza etmek ve bunları piyasaya sunabilmek gerekmektedir. Bu açıdan belli bir bölge özelinde değil tüm alternatif kaynaklarda sürdürebilir ve çevreci şekilde madencilik olanaklarımızı arttırmalıyız” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

