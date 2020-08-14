Şüpheli çantadan kıyafet ve iç çamaşırı çıktı

 ÇORUM’da bomba uzmanları tarafından incelenilen şüpheli valizden iç çamaşırı ve kıyafeti çıktı.

Güncel 14.08.2020, 16:11 15.08.2020, 00:38
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Gazi Caddesi'nde otobüs durağı önüne bırakılan valiz, çevredekiler tarafından bomba paniğine neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, daha sonra durumu bomba uzmanlarına bildirdi. Bomba uzmanlarının incelemesinde, valiz ve içindeki poşetlerde bayan ve erkek giysiyeri olduğu belirlendi. Valiz ve içindekiler, polis ekipleri tarafından alınarak karakola götürüldü.

#Şüpheli çantadan kıyafet ve iç çamaşırı çıktı
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