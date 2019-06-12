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Süper Loto'dan süper ikramiye

Milli Piyango İdaresi'nin şans oyunları, vatandaşların zenginlik hayalini süslemeye, umut dünyasını canlandırmaya devam ediyor. Süper Loto'da bu hafta yaklaşık 21 milyonluk bir ikramiye dağıtılacak.

Süper Loto'dan süper ikramiye

Milli Piyango İdaresi'nin şans oyunları, vatandaşların zenginlik hayalini süslemeye, umut dünyasını canlandırmaya devam ediyor. Süper Loto'da bu hafta yaklaşık 21 milyonluk bir ikramiye dağıtılacak.

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:58
Süper Loto'dan süper ikramiye

Çorum'da Bahabey Caddesi üzerinde yıllardır faaliyet gösteren Çevik Büfe Sayısal Loto, İddaa ve Milli Piyango Bayii, Süper Loto'nun haftalardır devretmesi ve rekor bir ikramiye dağıtacak olması nedeniyle hareketli günler yaşıyor.

Her hafta Perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta 18 milyon lira devretmesi sonucu bu hafta dağıtılacak ikramiyenin 21 milyon lirayı geçmesi bekleniyor. Şu an itibariyle 19 milyonluk bir ikramiye tutarına ulaşan Şüper Loto'da çekiliş saatine kadar bu rakamın artacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların gerek Sayısal Loto'ya, gerek Süper Loto'ya, gerekse Şans Topu, On Numara, İddaa, Spor Toto ve Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Erdal Çevikgedey, Çevik Büfe olarak irili-ufaklı çok sayıda ikramiye ödemesi yaptıklarını dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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