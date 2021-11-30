Sunuculukta “marka”

Umut Radyo’nun sahipleri Meltem ve Uğur Çınar, TRT’nin ünlü sunucularından ders ve akademik eğitim almış, diksiyon ve benzeri alanlarda öğretmenlik vasfını kazanmış gazeteci-sunucular olarak “marka” haline geldiler.

Her yıl Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesindeki anma etkinliklerini sunan çift, Çorum’dan olduğu gibi Çorum dı-şından da önemli törenler ve programlar için davet alıyor. Meltem ve Uğur Çınar, önceki akşam Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nin düzenlediği dayanışma gecesini de büyük bir başarıyla sunarak alkış aldılar.

(Volkan SINAYUÇ)