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Sünnet Şöleni ihale edildi
Çorum Belediyesi 2022 yılı 2022 Yılı Sünnet Şöleni Organizasyon hizmet alımı için ihale düzenledi.
Güncel 01.07.2022, 19:48
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Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.
Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 408 bin 333 TL olan ihaleye üç firma katıldı. Buna göre ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi. İhalede Tayyar Atakan Akman 184 bin 750 TL’lik teklif verirken, Saliha Köklükaya 232 bin TL ve Halil Berkay Kalebaş ise 434 bin 400 TL’lik teklif verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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