Suni tohumlama protokolü imzalandı

Ticaret Borsası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen suni tohumlama protokolü imza töreni, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı ve aynı zamanda Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’nın katılımıyla gerçekleşti.

İki yıl süresince uygulanacak olan proje kapsamında ücretsiz suni tohumlama hizmeti verilecek. Yapılan ihale neticesinde ihaleyi kazanan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından hizmet alımı şeklinde verilecek olan suni tohumlama hizmetinden üreticilerden herhangi bir ücret alınmayacak.

Proje için dört araç ve dört tane de teknik eleman istihdam eden Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, köy meydanlarına padoklar kurarak suni tohumlamayı etkin bir şekilde uygulayacak. Genetiği yüksek olan tohumlar kullanarak süt ve et verimi yüksek ırklar elde edilmesinin hedeflendiği belirtildi. (Haber Merkezi)