Sungurlu’ya yeni banka şube müdürü 

Tokat Erbaa Şube Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Güleçyüz’den boşalan göreve Nihat Tosundereoğlu getirildi. Görevine başlayan Şube Müdürü Tosundereoğlu, memleketine gelerek tekrardan halkına hizmet vermekten son derece mutlu olduğunu söyledi.

Tosundereoğlu yaptığı açıklamada: “Geçmiş yıllarda da Sungurlu’da görev yaptığım için ilçemiz halkı ile sıcak ilişkimizi daha da artırarak, güzel işler yapmak için çalışacağız diyen Tosundereoğlu, bankacılık mesleğine ilk başladığım yıllardaki heyecan ve azimle göreve başladım.

İlçemiz tarım şehridir. Bizde emekçilerimize verdiğimiz desteği daha artırmak arzusundayım. Şahsım ve ekibimle birlikte her daim vatandaşımızın yayında olacağız. Hayatlarına, gerek finansal gerekse toplumsal anlamda değer katmak için çalışacağız. Sungurlu halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

