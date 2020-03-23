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Sungurlulu işadamının fotoğraf tutkusu

Sungurlu’da faaliyet gösteren Larton Ambalaj Genel Müdürü Levent Öztekin, fotoğraf çekmeye başladığı 2006 yılından bugüne kadar 130 binin üzerinde deklanşöre bastığını söyledi.

Sungurlulu işadamının fotoğraf tutkusu

Sungurlu’da faaliyet gösteren Larton Ambalaj Genel Müdürü Levent Öztekin, fotoğraf çekmeye başladığı 2006 yılından bugüne kadar 130 binin üzerinde deklanşöre bastığını söyledi.

23 Mart 2020 Pazartesi 19:39
Sungurlulu işadamının fotoğraf tutkusu

Larton Ambalaj Firması Genel Müdürü Levent Öztekin, yaptığı açıklamada, fotoğrafa ilgisinin 2006 yılında başladığını belirterek, ilk fotoğraflarını kompakt bir makine ile çektiğini ifade etti.

Gittiği kurslarla fotoğrafa ilgisinin artmaya başladığını anlatan Öztekin, “Fotoğrafa ilgim 2006’da başladı. Daha önceleri de ilgim fazlaydı, fotoğrafla ilgili makale ve yazıları okur, konu hakkında bilgi alırdım. Fotoğraf çekmeye bir arkadaşımın tavsiyesi ile başladım, sonrada eğitim ve kurslarla pekiştirdim. İlk önce kompakt bir makine ile ilk fotoğraflarımı çekmeye başladım. 2008 yılında dijital makinelere geçiş yaptım” dedi.

Beğendiği fotoğraflardan bir albüm oluşturduğunu kaydeden Öztekin, “Çekmiş olduğum fotoğraflardan dostlarımın çok beğendiği fotoğrafları onlara hediye ediyorum. Bu albümden üst düzey kurum ve kuruluşlardaki yöneticilerle fotoğrafımı paylaşmaya başladım ve çerçeve halinde odalarını süslemeye başladı. Türkiye’nin çok farklı yerlerinde ve yurt dışında üst düzey yöneticilerin odalarında fotoğraflarımı görüyor olmak beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf makinesinin kendisi için iyi bir dost güzel bir arkadaş olduğunu, Türkiye’de fotoğraf için gitmediği az yerin kaldığını, son 4 yıldır da yurt dışında foto safarilerine katıldığını ifade eden Öztekin; “Bir hafta sonu çıkıp uykusuz bir şekilde bu gezimizi tamamlıyoruz. Bu zamana kadar 130 binin üzerinde deklanşöre bastım” diye konuştu.

Genelde doğa ve manzara fotoğrafı çeken Öztekin, fotoğraflarını 6 yıldır firma takvimine koyduğunu vurguladı.

(Haber Merkezi)

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