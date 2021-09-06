Sungurlu’da ilk ders zili çaldı

Uzun bir aranın ardından yeniden okul sıralarına dönen öğrenciler öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşmanın sevincini yaşadılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda; İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, yeni eğitim-öğretim yılının ilçemize eğitim camiamıza hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Şube Müdürleri Mustafa Kadir Şahinoğlu, Yalçın AKkaya, Şakir Demirel, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.