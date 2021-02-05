Sungurlu’da fidan dikme seferberliği

Belediye Toplu Konutları mevkii üzerinde bulunan alanda Belediye Başkanlığı tarafından ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Başlatılan çalışma ile bu alana 5000 ağaç dikimi planlanıyor.

İlk etapta dikilecek olan ağaçlar İYİ Parti Kadın Kolları tarafından dikildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in eşi Vildan Şahiner, Belediye Başkan Yardımcılarının eşleri Önay Sezen ve Medine Dağaşan’ın koordinesinde toplamda 41 kadın, 477 ağacın dikimini gerçekleştirdi.

(Haber Merkezi)