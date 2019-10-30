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Sungurlu’da coşkulu kutlama

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sungurlu'da düzenlenen programla kutlandı.

Sungurlu’da coşkulu kutlama

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sungurlu'da düzenlenen programla kutlandı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 03:15
Sungurlu’da coşkulu kutlama

Törende Kaymakam Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve Garnizon Komutan vekili Personel Asteğmen Eyüp Bayraktar tören alanında bulunanların bayramını kutladı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Mitat Gözen, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Kaymakam Mitat Gözen’in konuşmasının ardından, Sungurlu Anadolu Lisesi öğretmeni Murat Aktaş Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini ve Sungurlu Anadolu Lisesi öğretmeni Semra Kılıç, Atatürk’ün 10. Yıl Nutkunu okudular. Cumhuriyet bayramı dolayısıyla okullar da düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.

Mehmetçik İlkokulu öğretmeni Ayşe Koca Varan yönetiminde halk oyunları ekibi ve daha sonra Sunguroğlu İlkokulu öğretmeni Salih Erzumluoğlu yönetiminde öğrenciler “Bayrağım” adlı gösterilerini yapıtılar. Program halk oyunları gösterisi ve geçit töreninin ardından sona erdi.

(İHA)

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