Sungurlu’da 400 fidan toprakla buluştu

Geleceğe Nefes kampanyasında, 11 Kasım 2019 saat 11.11’de, Türkiye genelinde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluştu.

“Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanla büyüsün” şiarı ile çıkılan yolda bir yıl gibi kısa sürede büyük mesafe kat edildi. Çiftçinin yüzü gülerken, çocukları ormanlar içinde büyütme hedefine ulaşmak üzere önemli bir adım atılarak 11 Kasım 2019’da 11 milyon fidan geleceğe nefes olmak üzere miras bırakılacak.

Ülke genelinde gerçekleştirilen ağaçlandırma seferberliği öncesi vatandaşlara, “Geleceğe Nefes” (gelecegenefes.com) internet sayfası üzerinden Türkiye’nin istediği bölgesinde dikilecek 5 kadar ağaca kendisinin ve aile bireylerinin isimlerini verme imkânı tanındı. Halkın yoğun desteği ile Türkiye genelinde sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonun üzerine çıktı.

Sungurlu’da Adalet Ormanı’nda düzenlenen fidan dikme töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, “Ülkemizin can damarı ağaç sayımızın attırılması için daha önceden Adalet Bakanlığımızın ve Orman Bakanlığımızın arasında yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz üzere bu gün de 400 fidanı toprakla buluşturduk. Bugün 11 Kasım inşallah rekora da sahne olacak. Türkiye’nin 81 ilinde 2023 lokasyonunda 11 milyon fidanın inşallah bu daha da fazla olacak. Toprakla buluşturulması planlanıyor. Bu çerçeve de bizler de 400 fidanla katkıda bulunduk. İnşallah vatana millete hayırlı olur diktiğimiz ağaçlar, ülkemizin ağaçlandırılması bu şekilde de gelecek nesillere daha yeşil bırakabilmemiz için bir vesile olmuş olur. Bu organizyona katılan başta kaymakamız Mitat Gözen’e, Emniyet Müdürümüz, Jandarma komutanımıza, savcılarımıza, adliye personelimize, denetim serbestlik müdürlüğümüz personeline ve basın mensuplarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Etkinliğe, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, Ağır Ceza Reisi Şevket Kuyruk, Cumhuriyet savcıları, Emniyet Müdürü İrfan Korkamaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sedat Özmen, İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal ve ilçe jandarma personeli katıldı.