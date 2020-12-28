“Sungurlu'yu şaha kaldıracağız”

Akşener'in desteği ile Sungurlu'yu şaha kaldıracaklarını ifade eden Başkan Şahiner, ziyaretle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Pazar günü olmasına rağmen gününün tamamını bizlere ayıran Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile görüşmelerimizi an itibariyle tamamladık.

Çalışmalarımızı yakından takip eden Sayın Genel Başkanımızın destekleri ile ilçemizi şaha kaldıracağız inşallah. Türk milliyetçilerinin evinde projeler üretiliyor, boş laf değil.

Evimizde sevgi var, saygı var, samimiyet var. Tüm hemşehrilerime Başkent Ankara'dan hayırlı akşamlar diliyorum.” (Haber Merkezi)