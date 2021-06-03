Sungurlu susuzluktan kurtuluyor

İlçeye Salman Köyü’nden gelen ve Sungurlu’yu besleyen isale hattı, yapılacak olan Kırankışla Barajı nedeni ile tamamen sular altında kalacak. Bu hattın su altında kalması ile birlikte ilçe susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

Sungurlu halkının susuzluk yaşamaması için konuyu AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya'ya ileten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçe ve vatandaşlar açısından elzem olan sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması gerektiğini iletti.



VEKİLLER AYNI GÜN DSİ İLE GÖRÜŞTÜLER

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'le yapılan görüşme sonrası, AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Milletvekili Oğuzhan Kaya, aynı gün DSİ ile bir görüşme gerçekleştirerek konunun çözümü için gerekenin yapılacağı konusunda bilgi verdiler.

ŞAHİNER'DEN CEYLAN VE KAYA'YA TEŞEKÜR

Başkan Şahiner, Sungurlu'yu susuzlukla tehdit eden projenin düzeltilmesi konusunda görüşme gerçekleştiren AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya'ya, ilçe ile ilgili sorunun çözümü konusunda aynı gün gerekli adımları attıkları ve takipçisi olacaklarını belirttikleri için teşekkür etti.

Başkan Şahiner, “Konu Sungurlu ve Sungurlulular ise yapılan her güzel işi takdir ederiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

