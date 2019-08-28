Sungurlu Mal Müdürü Odabaş göreve başladı

2010-2015 yılları arasında Sungurlu Mal Müdürlüğü görevini yürüten Odabaş, Defterdarlık Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü görevine getirildi. Burada 3 yıl görevde bulunan Odabaş, kurumun kapanması ile birlikte tekrardan Sungurlu Mal Müdürlüğü görevine atandı.

Mal Müdürü Odabaş, “30 yıldır devlet memurluğu hizmetim bulunmaktayım. 22 yıldır Mal Müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Erzincan, Manisa, Ordu ve Trabzon gibi çok il ve ilçelerde görev yaptım” diye konuştu.

“Sungurlu’yu kendim evim gibi hissediyorum” diyen Odabaş, “Sungurlu’da hizmetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Mehmet DALAR)