Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95908
ALTIN
288.136
DOLAR
5.8023
STERLİN
7.1149
EURO
6.4281

Sungurlu Mal Müdürü Odabaş göreve başladı

Çorum’da 3 yıl Defterdarlık Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü görevinde bulunan Türkay Odabaş, yeniden Sungurlu Mal Müdürlüğü görevine getirildi.

Sungurlu Mal Müdürü Odabaş göreve başladı

Çorum’da 3 yıl Defterdarlık Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü görevinde bulunan Türkay Odabaş, yeniden Sungurlu Mal Müdürlüğü görevine getirildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:09
Sungurlu Mal Müdürü Odabaş göreve başladı

2010-2015 yılları arasında Sungurlu Mal Müdürlüğü görevini yürüten Odabaş, Defterdarlık Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü görevine getirildi. Burada 3 yıl görevde bulunan Odabaş, kurumun kapanması ile birlikte tekrardan Sungurlu Mal Müdürlüğü görevine atandı.

Mal Müdürü Odabaş, “30 yıldır devlet memurluğu hizmetim bulunmaktayım. 22 yıldır Mal Müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Erzincan, Manisa, Ordu ve Trabzon gibi çok il ve ilçelerde görev yaptım” diye konuştu.

“Sungurlu’yu kendim evim gibi hissediyorum” diyen Odabaş, “Sungurlu’da hizmetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Mehmet DALAR)

İlgili Haberler
Belediyeden açık hava sinema günleri etkinliği
Belediyeden açık hava sinema günleri etkinliği
Belediye Kadeş Çocuk Şenliği düzenliyor
Belediye Kadeş Çocuk Şenliği düzenliyor
Akkent ve Gülabibey'de altyapı çalışması
Akkent ve Gülabibey'de altyapı çalışması
Memur zammı belli oldu
Memur zammı belli oldu
Kayıp yaşlı adamı Jandarma buldu
Kayıp yaşlı adamı Jandarma buldu
Aygün ve Kalender mest etti
Aygün ve Kalender mest etti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim