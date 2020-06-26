Sungurlu'da 5 ev karantinaya alındı
Sungurlu Gürpınar Mahallesi’nde bulunan 5 ev, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Güncel 26.06.2020, 13:50
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Alınan bilgiye göre, hanelerde ki vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan vatandaşların izolasyon kurallarına uymadıkları tespit edildi. Kaymakam Yunus Ataman başkanlığında toplanan İlçe Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karar ile 5 ev 14 gün süreyle karantina altına alındı.
İHTİYAÇLARI VEFA DESTEK GRUPLARI KARŞILAYACAK
Şerit çekilerek kapatılan evlerin önünde nöbet tutmaya başlayan polis ekipleri, giriş ve çıkışa izin vermiyor. Evlerde oturanların ihtiyaçları 14 gün boyunca Vefa Destek Gruplarınca karşılanacak.
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