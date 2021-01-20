Sungurlu Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı

Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Belediyemizde çalışan kadrolu işçilerimiz ve Sunbeton Ltd. Şti.’de çalışan işçilerimiz adına 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşme görüşmeleri Belediye-İş Sendikası ile yapılan müzakereler neticesinde 2 yıllık olarak anlaşma sağlanmıştır. Bu süreçte Sungurlu Belediyesi olarak çalışan işçi arkadaşlarımıza hem şirket hem de kadrolu olmak üzere belediyemizin bütün imkânlarını zorlayarak verebileceğimizin en azamisini vererek bu toplu iş sözleşmesini bitirmiş bulunmaktayız. Tabi ki gönül ister ki işçilerimize daha yüksek ücret vermeyi ama ülke ortalamasına bakarsak bu toplu iş sözleşmesi ülke ortalamasının üzerindedir.

Bu toplu iş sözleşmelerinin başta Sungurlu Belediyemize ve tüm çalışan işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra işçi arkadaşlarımızın üzerine düşen hep birlikte Sungurlu halkına hizmet etmektir” dedi.

(Haber Merkezi)