Sunat ve Özlale bugün Osmancık’ta

Yİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat'ın bugün Osmancık'ta olacağını ve Osmancık'ta partilerinin tarım politikaları ile bölgenin önemli üretimlerinden olan çeltik konusunun konuşulacağını söyledi. (Haber Merkezi)

