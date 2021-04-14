Sümer, Aşçılar Haftası’nı kutladı

Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sümer, 15 Nisan Aşçılar Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile zor günler geçirdiklerini belirterek, “Bu günlerin kısa zamanda bitip tüm meslektaşlarımızın ve esnaflarımızın işlerinin başına geçmesini diliyorum” ifadelerini kullanan Sümer, “Tüm dünyada Türk mutfağının ve Türk şeflerinin hak ettiği konuma gelmesi dileğiyle tüm meslektaşlarımızın ve bu mesleğe adım atmış olan genç kardeşlerimizin 15 Nisan Aşçılar Bayramı ve Dünya Turizm Haftasını şahsım ve ÇAPDER adına kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)