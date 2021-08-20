Sultan Girgin toprağa verildi

Çorum’da Yukarı sanayinin tanınmış esnaflarından Girginler Madencilik sahibi kömürcü Cengiz Girgin ve Aydın Girgin'in anneleri, Kösürelik köyünden Murat Girgin'in eşi Sultan Girgin vefat etti.

Sultan Girgin’in cenazesi dün Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Kösürelik Köyü’ne götürüldü. Sultan Girgin, Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

