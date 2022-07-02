Süleyman Atlas ve Raif Erden anıldı

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Çorum olaylarında yaşamlarını yitiren ancak doğduğu topraklara götürülemeyen ve şehir mezarlığına defnedilmesine ise izin verilmeyen Raif Erden ve Tıp Fakültesi öğrencisi Süleyman Atlas’ın Büyük Palabıyık Köyü’ndeki mezarları ziyaret edildi.

Anma programında Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir konuşma yapan Muharrem Özünel, egemen güçlerin sıkıştıklarında başvurdukları temel yöntemlerden birisinin baskı ve şiddetle halkı yıldırma ve sindirme politikaları uygulamak olduğunu söyledi.

Amaçlarının barış ve kardeşliğin devamının sağlanmasından yana olduğunu belirten Özünel, “Ama mağdurların acılarının anlaşılması ve paylaşılmasından yanayız” dedi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, bugün saat 12.00’de Gökçepınar Köyü’nde Veli Solmaz dedenin mezarını ziyaret edecek.

Yarın da saat 12.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenecek olan basın açıklamasının ardından 14.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda bir anma etkinliği gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)

