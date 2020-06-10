Suheybi Rumi’de kayıtlar başladı

Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Davut Demirbaş, üç yıldır uygulanan kayıt alanı sınırlamasının bu yıl kalktığını söyledi.

5 yıldır akademik başarının yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da başarılarına başarı katan okul, ilk mezunlarını geçen yıl verdi. Geleceğin teminatı olan çocuklara velilerinde destekleri ile iyi bir eğitim vermeye çalıştıklarını ifade eden Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Davut Demirbaş “Şükürler olsun ki LYS’de okulumuzun başarısı malum, ilk mezunlarımızı geçen yıl verdik. 2019 yılında 6 Fen Lisesi olmak üzere öğrencilerimizin %49’unu sınavla öğrenci alan okullara yerleştirdik. Bursluluk sınavını kazanan öğrenci sayımız 30. Akademik çalışmalarımızla birlikte öğrencilerimizi sıkmadan tadında yapılan sosyal sportif ve kültürel faaliyetler yürütüyoruz” dedi.

Okulun elde ettiği başarılara da değinen Demirbaş, masa tenisi takımının iki yıldır Türkiye şampiyonu olduğunu ayrıca futsal takımının da il birincisi olduğuna işaret etti.

Kulluk bilincine sahip, milli ve manevi değerlerini önemseyen, vatanına milletine karşı çalışmayı, hizmeti borç bilen nesiller yetiştirmeye çalıştıklarına ifade eden Demirbaş, okullarının 5. sınıfları için ön kayıtların başladığını açıkladı.

Üç yıldır uygulanan kayıt alanı sınırlamasının bu yıl kalktığını açıklayan Demirbaş, “Artık her bölgeden öğrenci alabiliyoruz. 13 Ağustos’ta yapılacak Kesin Kayıt Belirleme sınavı için ön kayıt yaptırmak isteyenler https://forms.gle/RPpJyyCi5NPtsL817 internet adresinden başvurularını yapabilirler.

Biz Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak çocuklarımızla mutlu ve umutlu siz değerli velilerimizle güçlüyüz” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)