Sühendam Kadiroğlu’nun vefat etti

AP ve DYP’de yöneticilik görevlerinde bulunmuş olan Çorum’un tanınmış iş insanlarından Remzi Kadiroğlu’nun eşi Sühendam Kadiroğlu (88) sabah Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Elvin Üçok, Hilmi, Fatin ve Nezih Kadiroğlu’nun anneleri, Nurettin Üçok’un kayınvalidesi, Dr. Türker Ejder’in büyük teyzesi olan Sühendam Kadiroğlu’nun cenazesi, saat 16.00’da Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

