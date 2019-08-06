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Sudan ucuz tatiller Nikonya Turizm’de

Bayram tatilini ve turistik bölgelerdeki sakinleşmeyi fırsat bilip, deniz kıyısında veya tarihi yerlerde tatil yapmak isteyenler için büyük kampanya Nikonya Turizm’den geldi.

Sudan ucuz tatiller Nikonya Turizm’de

Bayram tatilini ve turistik bölgelerdeki sakinleşmeyi fırsat bilip, deniz kıyısında veya tarihi yerlerde tatil yapmak isteyenler için büyük kampanya Nikonya Turizm’den geldi.

06 Ağustos 2019 Salı 21:54
Sudan ucuz tatiller Nikonya Turizm’de

Nikoya Turizm ortakları Ezgi Ayşe Borucu ve Fadime Cerit’den alınan bilgilere göre 25-31 Ağustos tarihinde Bodrum 5 gün 5 gece, 15-19 Kasım tarihinde Dubai 4 gün 3 gece, 5-8 Eylül tarihlerinde Güney Doğu Anadolu turu 3 gün 2 gece, Kurban Bayramı boyunca Sakız Adası 2 gün 1 gece, 8 Eylül-26 Aralık tarihleri arası Çeşme -Alaçatı 2gün 1 gece ve Ağustos –Ekim ayı arasında Midilli adası 3 gün 2 gece her şey dahil en uygun fiyatlarla.

Nikoya Turizmimin maç severlere bir de müjdesi var. 9-11 Eylül Moldova-Türkiye maçı için 3 gün 2 gece, 8-11 Eylül Ukrayna Moldova maçı için 4 gün 3 gece yine uygun fiyatlarda. (Esra ESEN- Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)

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