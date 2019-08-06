Sudan ucuz tatiller Nikonya Turizm’de

Nikoya Turizm ortakları Ezgi Ayşe Borucu ve Fadime Cerit’den alınan bilgilere göre 25-31 Ağustos tarihinde Bodrum 5 gün 5 gece, 15-19 Kasım tarihinde Dubai 4 gün 3 gece, 5-8 Eylül tarihlerinde Güney Doğu Anadolu turu 3 gün 2 gece, Kurban Bayramı boyunca Sakız Adası 2 gün 1 gece, 8 Eylül-26 Aralık tarihleri arası Çeşme -Alaçatı 2gün 1 gece ve Ağustos –Ekim ayı arasında Midilli adası 3 gün 2 gece her şey dahil en uygun fiyatlarla.

Nikoya Turizmimin maç severlere bir de müjdesi var. 9-11 Eylül Moldova-Türkiye maçı için 3 gün 2 gece, 8-11 Eylül Ukrayna Moldova maçı için 4 gün 3 gece yine uygun fiyatlarda. (Esra ESEN- Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)