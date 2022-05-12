“Suçlama yerine çözüm bulalım”
DEVA Partisi İl Sekreteri ve İl Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Mustafa Miraç Güleç, “Son günlerde Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı üzerinden İl Genel Meclisinin sorguladığı yatırımlardaki zararı, yapılan yatırımın doğruluğunu ya da bu yatırımın nasıl işletilmesinin doğru olacağını konuşalım” diyerek, “Suçlamalar var ama asla çözüm yok” dedi.
Kurumlarda bir hiyerarşi bulunduğunu belirten Güleç, “Bu hiyerarşiye göre İl Müdürleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlıdır. Bakanlık atamaları ile İl Müdürleri atanmaktadır. İl Müdürleri insandır hata yapabilirler lakin bu hata kasıtlı ise tabi ki hakkında gerekli tahkikat yapılmalıdır. Bir kişiyi suçlamak ne kadar doğrudur bu tartışılmalıdır. Bir yatırımın bir ilde yapılabilmesi için sadece il müdürlerinin yetkisi yeterli midir?” ifadelerini kullandı.
Bir yatırım yapıldıktan sonra eleştirmenin işin kolay kısmı olduğunu, bu ve benzerlerinin yapılmadan önce neden sorgulanmadığını kaydeden Güleç, açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Binlerce kişinin, esnafın, tüccarın, asgari ücretlinin, memurun gelirlerinden kesilen vergi ve vergilerinin artık ölü yatırımlar ile buhar olmasına gönlümüz razı değildir. Çözümü birkaç istifa veya suçlamayla çözmeye çalışmak işin kolayına kaçmaktır.
Gün tarımın, çiftçinin, besicinin, ülkemizin doğmuş doğmamış tüm çocuklarımızın haklarını korumak, dertlerine deva olmak, gelecekleri temin etme günüdür. Basiretli ve liyakatli bir yönetici görevini de gereğini zaten bilir ve gereğini mutlaka yerine getirmelidir. Tarım, hayvancılığın, çiftçinin ve besicinin de hakları göz ardı edilmemelidir.” (Haber Merkezi)
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