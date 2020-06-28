Suat Atmaca emekli oldu
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Suat Atmaca’nın emekli olması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.
Güncel 28.06.2020, 17:14
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Anitta Otel’de gerçekleştirilen yemeğe çok sayıda kurum personeli katıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Zafer Bektaş yemekte yaptığı konuşmada kuruma olan katkılarından ve çalışmalarından dolayı Suat Atmaca’ya teşekkür ederek çiçek verdi. (Haber Merkezi)
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