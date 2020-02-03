Suat Atalay anjiyo oldu

İl Genel Meclisi’nin dün başlayan Şubat ayı ilk toplantısında gündeme geçilmeden önce konuşan Başkan Osman Günay, Suat Atalay’ın önceki gün kalp krizi geçirerek rahatsızlandığını, daha sonra ise hastaneye kaldırılarak anjiyo olduğunu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, sağlık durumu iyiye giden Suat Atalay’a geçmiş olsun dileklerini ileterek biran önce sağlığına kavuşup aralarına dönmesini temenni etti.

İl Genel Meclisi üyeleri de gündem dışı konuşmalarında Suat Atalay’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)