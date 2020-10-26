Su yatırımlarına 89 milyon ödenek

Ak Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve Ak Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve akabinde DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile görüştü. Milletvekilleri yaptıkları görüşmede DSİ’nin Çorum’da devam eden yatırımlarını ele aldılar.

Görüşmenin ardından ortak bir açıklama yapan Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, Çorum’daki DSİ yatırımları için 89 milyon TL ödenek tahsis ettirildiğini ve DSİ Çorum Şube Müdürlüğü’ne gönderildiğini açıkladılar.

TIMARLI SULAMA PROJESİNE 43 MİLYON YENİ ÖDENEK

Çorum’daki önemli projelerin başında gelen Tımarlı sulama projesine 2020 yılı içerisinde daha önce 17 milyon ödeneğini geldiği belirten Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, son olarak da 43 milyon TL yeni ödenek aktarıldığını ve toplamda bu yılda ödeneğin 60 milyon olduğunu ifade ettiler.

Tımarlı sulama 2. Kısımda Bayat-İskilip-Uğurludağ ilçelerinde toplam 63 bin 700 dekar sulama arazisinin sulamasının yapılacağını hatırlatan Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, yeni sağlanan ödenek ile 2021 yılı sulama sezonu başlangıcına kadar 25 bin dekar arazinin şebeke imalatlarının tamamlanarak sulamaya hazır hale getirileceği aktardılar.

ÇORUM İÇME SUYU İSALE HATTINA 36 MİLYON

Koçhisar barajından Çorum’a içme suyu için gerekli olan 12 milyon 120 bin metreküp suyu karşılayacak isale hattı işi için gerekli ödeneğin çıkarıldığı duyuran Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, bu yıl sonuna kadar 20 km’lik hattın döşeneceğini, Hatap Barajı ile Arıtma Tesisinin arasındaki imalatların tamamlanacağını ifade ettiler.

AŞDAĞUL BARAJI 2021 YATIRIM PROGRAMINA ALINDI

Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, açıklamalarında bir müjdeyi de Ortaköy İlçesi’ne verdiler.

İlçeye bağlı Aşdağul beldesinde inşa edilecek Aşdağul Barajı ile de önemli gelişmenin yaşandığını anlatan Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, keşif bedeli 45 milyon TL olan ve tamamlandığında 3 bin 520 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek olan Aşdavul Barajının, 2021 yatırım programına alınarak önümüzdeki yıl çalışmalarına başlatılacağı bildirdiler.

KIRANKIŞLA BARAJI BAŞLIYOR

Sungurlu ilçe merkezinin 6 milyon 300 bin metreküp su ihtiyacını ve 31 bin 720 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak olan Sungurlu Barajı için ilk etapta gerekli ödeneklerin tahsis edileceğini ifade eden Ceylan ve Kaya, Kırankışla Barajı için çalışmalara hızla başlanılacağını ve 2021 yılında bitirilerek hizmete sunulacağı müjdelediler.

OĞUZLAR BARAJI 2021 SULAMA SEZONUNA BİTİRİLECEK

560 bin metreküp su biriktirme alanına sahip Oğuzlar Göletinin sulama şebekesinin ihalesinin yeniden yapılarak 3 milyon 678 bin TL’ye ihale bedeli ile ihale edildiğini hatırlatan Milletvekilleri, yer teslimi yapılan gölete de gerekli ödeneğin aktarıldığını duyurdular. Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, göletin 2021 yılı sulama sezonuna bitirilerek Oğuzlar’lı çiftçilerin hizmetine sunulacağı belirttiler.

MECİTÖZÜ’NDE İKİ GÖLET İNŞAATINA BAŞLANIYOR

Mecitözü İlçesi’ndeki yatırımların da görüşüldüğünü aktaran Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, “2017 yılı sonuna kadar tamamlanan Figani ve Kozören sulama inşaatlarında Figani köyünde 3 bin 840 dekar Kozören köyünde ise 3 bin 200 dekar alan kapalı borulu sistem sulaması şebekesi döşenmişti. Yapılan çalışmalar ile 3 yıldır yağmurlama ve damlama gibi modern sulamalar yapıldı. Tekrardan ihale edilerek 7 milyon 500 bin TL keşif bedeli ile tekrardan ihale edildi ve çalışmalara kısa zamanda başlatılacak” dediler.

BAYINDIR GÖLETİ 2021’DE TAMAMLANIYOR

Toplamda 4.010 dekar tarım arazisini su ile buluşturacak Bayındır Göletinin çalışmaları tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, aktarılan 7 milyon TL ödenek ile çalışmalar yılsonuna kadar tamamlanarak, 2021 yılı sulama dönemine kadar çiftçilerin hizmetine sunulacağını duyurdular.

İNCESU GÖLETİNE 9.5 MİLYON ÖDENEK

Tamamlandığında Kargı ve İncesu köylerine ait 8 bin 420 dekar arazinin kapalı borulu şebeke ile yağmurlama ve damlama olarak sulanması sağlanacak olan İncesu Göleti ile ilgili de bilgileri paylaşan Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, gölet için 6 milyon lira yeni ödenek aktarıldığını kaydettiler. Yeni aktarılan ödenek ile toplamda 9 milyon 500 bin TL gölet için ödenek sağlandığını ifade eden Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, 2021 yılı sulama başlangıcına kadar 6 bin dekar işletmeye açarak çiftçilerin hizmetine sunulacağı vurguladılar.

KIZILIRMAK GEÇİŞ ISLAHINA 13.5 MİLYON ÖDENEK

Kızılırmak geçiş ıslahı için de 13 milyon 500 bin TL ödeneğin aktarıldığını bildiren Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, “Tamamlandığında sahil kentlerini aratmayacak olan projede bugüne kadar 65 milyon TL ödenek aktarılan ve ziyaretimiz sonrasında aktarılan 13 milyon 500 bin TL ek ödenek ile toplamda 78 milyon 500 bin TL ödenek aktarılan ıslah çalışmalarında yıl sonuna kadar kazık imalatlarının bitirilmesi planlanmaktadır” bilgilerini paylaştılar.

DUTLUDERE SULAMASI 2021’DE İHALE EDİLİYOR

Çorum’daki önemli yatırımlardan biri olan Dutludere Sulaması projesinin de 2021’de ihale edileceğini açıklayan Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, “Toplamda 58.890 dekar alana su temini yapacak projenin yapılan çalışmalar sonucunda %47 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, projenin tamamlanan kısımlarında Kuyumucu, Gökgözler, Gözübüyük, Kargı, Güvercinlik ve Berk köylerinin 2019 ve 2020 yıllarında borulu hatlara ve kanallara su verilmiş ve yöre çiftçilerinin yaklaşık 20 bin dekar tarım arazisinin 2 yıl boyunca sulama yapmasını sağlanmıştır. Bu sayede bazı bölgelerde ikinci ürün ekimi yapılmaya başlanmıştır. Projenin kalan kısmı ise yöre halkının taleplerini karşılayacak şekilde revize proje yapılarak 2021 yılında ihale edilecek” dediler.

OSMANCIK İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ İHALE EDİLİYOR

Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, önemli bir müjdeyi de Osmancık İlçesi için verdiler. Osmancık İlçesi’nde içme suyu ihtiyacının uzun yıllar giderecek olan Arıtma Tesisi ile ilgili önemli gelişmenin olduğunu anlatan Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, “Dereboğaz Barajından alınacak yıllık 2.71 milyon metreküp içme suyu 15 km uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Osmancık ilçe merkezine verilecektir. Günlük arıtma kapasitesi 12.000 metreküp olan arıtma tesisinin inşaatı Aralık ayında ihale edilerek, çalışmalar hemen başlatılacaktır” ifadelerini dile getirdiler. Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, 2018 yılında tamamlanan Dereboğaz barajında su tutulduğundan su kaynağının hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Av. Oğuzhan Kaya, başta Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız’a yatırımlara sağladıkları ödeneklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. (Haber Merkezi)