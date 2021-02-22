Su ve kanal işlerine 16.6 milyon lira

2020 yılı içerisinde ek programlarla beraber toplamda 187 adet içme suyu tesisi yapımının tamamlandığının belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Bu işlerin 9 adedi 2020 yılı İl Özel İdaresi performans programında, 175 adedi 2020 yılı KÖYDES programında, 3 adedi 2020 yılı İller Bankası hibe programı kapsamında tamamlanmıştır. 2020 yılı sonu itibariyle 759 adet köyün tamamı şebekeli, 393 adet köy bağlısının ise 341 adedi şebekeli, 52 adedi çeşmeli içme suyundan sağlıklı olarak faydalanmaktadır.

İçme suyu çalışmaları kapsamında, 2020 yılı içinde 51 adet yeni içme suyu deposu (30 m3, 50 m3, 100 m3), 27 adet içme suyu depo tadilatı, 12 adet içme suyu amaçlı sondaj çalışması, 3 adet şamandıra sistemi, 26 adet adet pompa yenileme çalışması, 6 adet terfi binası, 8 adet biriktirme binası, 205 adet debi ayarlı ve güneş enerjili otomatik klorlama cihazı, 9 adet enerji nakil hattı, 211.635 metre PE değişik çap ve atüde isale ve şebeke borusu döşeme çalışması yapılmıştır.

2020 yılı içerisinde ek programlarla beraber toplamda 55 adet kanalizasyon tesisi yapım işi planlanmıştır. Bu işlerin 27 tanesi 2020 yılı İl Özel İdaresi programında, 28 tanesi 2020 yılı KÖYDES programı kapsamında tamamlanmıştır. 2020 yılı sonu itibariyle 759 adet köyün 757’sinde kanalizasyon tesisi bulunmaktadır.

Kanalizasyon çalışmaları kapsamında 6.327 metre 200’lük korige boru, 518 adet bireysel foseptik ve 12 adet de foseptik yenileme çalışması yapılmıştır.” (Haber Merkezi)