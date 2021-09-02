Su taşırken şehit olan Şahin’in ailesine taziye

AK Parti Genel Merkezi tarafından Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile birlikte Muğla’da yaşanan felaketin ardından yapılan çalışmaları yerinde görmek ve bölge halkına moral vermek amacıyla gönderilen ekipte bulunan Milletvekili Ceylan, özellikle de kırsal kesimde bulunan yerleşim birimlerinin muhtarları ve halkıyla bir araya geliyor.

Bir ay önce yaşanan yangın felaketinde de günlerce bölgede kalan Milletvekili Ceylan, bölge halkına bu kez yaraların sarılması noktasında destek veriyor. AK Parti heyetiyle birlikte düzenlenen toplantılara katılan ve talepleri dinleyen Ceylan, yaptığı açıklamada, “Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor” dedi.

Ceylan, felaketin yaşandığı günlerde gösterdiği kahramanlıkla gündeme gelen ve adeta insanlık dersi veren Yangın şehidi Şahin Akdemir’i de unutmadı.

Ceylan, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Marmaris’te su taşırken şehit olan Şahin Akdemir’in Marmaris Köyceğiz Sazak Mahallesi’nde ikamet eden Şahin Akdemir’in ailesini ziyaret etti.

Şehit Şahin Akdemir ve tüm şehitlerimiz için okunan duaların kabulünü dileyen Milletvekili Ceylan, yaptığı açıklamada, “Yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir'in, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dediğini hatırlatarak, “Şahin bizim için bir kahramandır. Türk Milletinin darda kalana, zorda kalana, muhtaç olana ne denli hassas olduğunun bir göstergesidir. Şahin ve Şahin gibi kahramanlarımız olduğu için bu millet dimdik ayaktadır. Allah, ondan ve onun gibi bu vatan için, bayrak için, millet için canını seve seve feda edenlerden razı olsun. Onlar bu memleket için canlarını verdiler, biz de emanetlerine sahip çıkmak zorundayız” dedi.