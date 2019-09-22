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Su ihtiyacına köklü çözüm

Koçhisar’dan Çorum’a su getirecek hattın ihalesi 21 Ekim’de yapılacak

Su ihtiyacına köklü çözüm

Koçhisar’dan Çorum’a su getirecek hattın ihalesi 21 Ekim’de yapılacak

22 Eylül 2019 Pazar 22:50
Su ihtiyacına köklü çözüm

Çorum’un içme ve kullanma suyu ihtiyacına uzun vadeli çözüm getirecek proje, nihayet gerçekleşme yoluna giriyor. Alaca Koçhisar Barajı isale hattının ihalesi, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 21 Ekim 2019 tarihinde yapılacak.

Edindiğimiz bilgilere göre, 52 kilometrelik isale hattının keşif bedeli 120 milyon lira. Ayrıca ihale edilecek olan arıtma tesisinin maliyeti ise 19 milyon lira olarak hesaplanıyor.

Toplam 166 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Koçhisar Barajı’ndan, Çorum’a yılda 12 milyon metreküp su gelecek. Böylelikle, Yenihayat ve Hatap barajlarının dolmasına fırsat sağlanmış olacak.

Çorum’a içmesuyu temin eden barajların doluluk oranları bu yıl iyi görünüyor. Ancak, iki yıl üst üste kuraklık yaşandığında, Çorum susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

(Haber Merkezi)

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