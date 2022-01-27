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“STK’lara 3 milyon destek sağlandı”

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’daki sivil toplum kuruluşlarına son 3 yıl içerisinde 3 milyonun üzerinden destek sağlandığını açıkladı.

Güncel 27.01.2022, 12:05
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“STK’lara 3 milyon destek sağlandı”

Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından yürütülen “Yaşam İçin Gönüllülük” projesi kapsamında kulüp merkezinde bir program düzenlendi. Programa AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyye Şengül, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Belediye Meclis Üyesi Suat Aydoğan ile kulüp başkan ve yöneticileriyle üyeleri katıldı.

ÇORUM’DA 700 KİŞİYE DOKUNDUK
Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Gürkan Yağmur, “Yaşam İçin Gönüllülük” projesi ile taşımalı sistem ve köy okullarında eğitim gören öğrencilere afet bilincini vermek amacıyla eğitimler sunulduğunu belirtti. Eğitimlerde öğrencilere gönüllü olduklarında yaşanabilecek olası bir afet durumunda nasıl davranmaları gerektiğinin uygulamalı olarak gösterildiğini  anlatan Gürkan Yağmur, resmi olarak 50 civarında üyesi olan kulübün Çorum’da yaklaşık 700 kişiye dokunduğunu vurguladı. Gürkan Yağmur, projeye verdiği desteklerden dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür etti.

CEYLAN’A TEŞEKKÜR, KULÜBE DESTEK
AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ise, Çorum’da böyle bir kulübün faaliyet gösteriyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaşanan afetlerle devletin yapması gereken görevleri yerine getirerek büyük bir sorumluluk üstlenen kuruluşların olmasının sevindirici olduğunu vurguladı. Ahlatcı, birçok konuda olduğu gibi İçişleri Bakanlığı nezdinde hayata geçirilen projelere desteklerinden dolayı Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür ederken, parti teşkilatları olarak kulübün yapacağı çalışmalarda da daima destekçisi olacaklarını söyledi.

HİDAK, ÇORUM İÇİN BÜYÜK ŞANS
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, projenin uygulanıyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kulüp başkan ve yönetimine başarılar diledi. Son dönemlerde yaşanan doğal afetlerde gönüllü çalışan kişi ve kurumların ne derece önemli olduğunun görüldüğüne dikkat çeken Başkan Aşgın, Çorum’da da Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’nün bulunmasının büyük bir şans olduğunu söyledi. Aşgın, Çorum Belediyesi olarak kulübe ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.
GÖNÜLLÜLER DEVLETİN EN BÜYÜK YARDIMCISI

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ise, Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü gibi kuruluşların sosyal sorumluluk üstlenerek özellikle de afet durumlarında devletin yapması gereken görevleri yerine getirerek, devletin en büyük yardımcısı olduğunu belirtti. Kaya, dağcılık ve doğa sporları alanında kulübün yaptığı etkinliklerle sağlıklı bireylerin yetişmesi konusunda da çok faydalı hizmetler yaptığını vurguladı. Kulübün farklı düşüncedeki insanları da biraraya getirerek evrensel bir görev üstlendiğinin altını çizen Milletvekili Kaya, kulüp yöneticilerine başarılar diledi.

EĞİTİMLİ GÖNÜLLÜLER ÇOK FAYDA SAĞLIYOR
Son olarak söz alan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, kulüp başkan ve yönetimini üstlendikleri sorumluluk ve yürüttükleri projeden dolayı tebrik etti. Kulübün yürüttüğü projeyi çok önemsediğinin altını çizen Milletvekili Ceylan, afetlerde gönüllü ekiplerin çok büyük görevler üstlendiğine yaz döneminde yaşanan yangın ve sel felaketleri sırasında bizzat şahit olduğunu anlattı.
Afetlerde özellikle de eğitimli gönüllülerin çok faydalı olduklarının söyleyen Ceylan, proje ile özellikle de köylerde yaşayan çocuklara afet eğitimlerinin verilmesinden dolayı da kulüp yönetimini tebrik etti.

DERTLİ İNSANLARA YOL YÜRÜMEK İSTİYORUZ
Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’nün yaptığı aktivitelerin turizm açısından da Çorum’un tanıtımına yönelik olarak ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Ceylan, kulübün faaliyet çerçevesinin biraz daha açması gerektiğini kaydetti. Kulüp başkan ve yönetiminin yaptığı faaliyetlerle millet için dertlendiğini anlatan Ceylan, “Biz de dertli insanlarla yol yürümek istiyoruz. Bizim için Çorum’un tüm ilçeleri, köyleri, mahalleleri aynıdır. Biz milletvekili arkadaşlarımla, belediye başkanlarımızla, il ve ilçe başkanlarımızla bir ve beraber Çorum’a hizmet etmenin derdindeyiz. Yaptığımız hizmetlerde birey değil, ekip adınadır, hepimizin emeği vardır. Başta sizin kulübünüz olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarına da elimizden gelen desteği yapıyoruz. Yapmak da zorundayız, çünkü bu bizim asli görevimizdir” dedi.

2021’DE 1 MİLYON 100 BİN DESTEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun özellikle sivil toplum kuruluşlarına yönelik projeler konusunda çok hassas davrandığını dile getiren Ceylan, Çorum için de hangi projeyi sundularsa gereken desteğin verildiğini anlattı. 2021 yılında Çorum’da sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan projelere 1 milyon 100 bin TL’lik destek sağlandığını açıklayan Milletvekili Ceylan, son 3 yıl içerisinde ise sağlanan destek tutarının 3 milyonu geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
Kulüp üyeleriyle sohbet ederek taleplerini dinleyen Milletvekili Ceylan ve beraberindekiler, daha sonra da kulüp merkezini gezerek malzemeler ve faaliyetler alanları hakkında bilgi aldılar.
 

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