Stajyer avukatlar kurgusal duruşma yarışmasına katıldı

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması Finalleri, 05-06 Ekim 2019 tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirildi.

Haziran ayında 54 baronun katılımıyla yapılan yarışmanın ilk aşamasında bölge birinciliğini alan takımlar, iki gün boyunca Türkiye derecesine girme mücadelesi verdi.

Bu yıl Türkiye Barolar Birliği önceki Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Kurucu Başkanı Av. Berra Besler’in onuruna düzenlenen yarışmanın finalinde; İstanbul Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Çorum Barosu, Ordu Barosu, Malatya Barosu, Afyonkarahisar Barosu ve Eskişehir Barosu’na kayıtlı stajyer avukatlar yarıştı.

Yarışmada şampiyonluğu Ordu Barosu stajyer avukatları aldı. Kahramanmaraş Barosu ikinci, İstanbul Barosu üçüncü oldu.

Finalde derece alanlara ödülleri Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Av. Ünsal Toker, TBB önceki dönem Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Kurucu Başkanı Av. Berra Besler ile TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri ve Baro Başkanları tarafından verildi.

Ödül töreninde Yargıtay Onursal Daire Başkanı Necdet Gürbüztürk, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Av. Rabia Balkanlı’dan oluşan jüri üyelerine teşekkür plaketi verildi.

(Haber Merkezi)