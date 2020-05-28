“Stadın yeri kesinlikle kongre merkezi olacak”

Çorum Olimpik Kapalı Havuzu ve Mahmut Atalay Gençlik Merkezi ziyareti esnasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Ceylan, Kongre ve Kültür Merkezi’nin Çorum için gereksinim olduğunu söyledi. Kongre merkezinin kendi için de yıllardır ukde olduğunu kaydeden Ceylan, “Tüm kompleksi içinde barındıran Kongre ve Kültür Merkezimiz olacak. 250, 500 ve bin veya bin 500 kişilik 3 tane salonu olan rahatlıkla toplantılar, paneller, konferanslar düzenleyebileceğimiz bir kongre merkezimiz olacak. Bunun içerisinde tenis kortumuz, oyun alanlarımız olacak. Sporcu yetişecek alanları yok etmeyeceğiz. Biz size bir tane hatta belki 2 tane mutlaka spor yapılabileceğiniz şimdikinden daha iyi standartta saha yapacağız” dedi.

(Haber Merkezi)