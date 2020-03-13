Spor adamı babanın “spor yapan” kızları

Haberin 9. sayfadaki başlığı ise “Küçük kızının dünyanın bir ucunda 42 km. maraton koştuğunu görseydi…” şeklindeydi. Zira, Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut, “Rahmetli babam, ablalarımı da, beni de 7 yaşımıza geldiğimizde spora başlatmıştı. ‘Ben spor müdürü olarak kızlarıma spor yaptırmalıyım ki, herkes yaptırsın’ derdi” ifadesini kullanmıştı.

Bu haberden sonra, bir dönemin tanınmış spor adamı, o zamanki adıyla Beden Terbiyesi Bölge Müdürü merhum Macit Çağlar’ın dört kızına spor yaptırdığını gösteren fotoğraf elimize ulaştı. Bu fotoğrafta Macit Çağlar, eşofmanlı kızları Şule Çağlar, Emel Çağlar Ölçer, Şahika Çağlar ve Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut ile görülüyordu.

(Haber Merkezi)