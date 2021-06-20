SP İl Başkanı Faruk Cıdık güven tazeledi

Saadet Partisi’nin 7. Olağan Kongresi, Cumartesi günü gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren Faruk Cıdık, güven tazeledi.

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sinevizyonla kongreye katılan partililere seslenerek, kongrenin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Katılımın yoğun olduğu kongreye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Hüseyin Karagöz, 20. Dönem Çorum Milletvekili Zülfikar Gazi, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, DEVA İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve çok sayıda Saadet Partili katıldı.

Genel Kurulda Divan Heyeti, Hüseyin Karagöz başkanlığında Cemil Işıksoy, Ahmet Bölükbaş ve Fatih Yıldıran’dan oluştu.



Gündemdeki maddelerin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Saadet Partisi’nin yeni il yönetimi ve diğer parti organlarını belirlemek amacıyla seçim yapıldı.

Mevcut Başkan Faruk Cıdık’ın tek aday olarak katıldığı seçimlerde oy kullanan üyelerin tamamının oyunu alan Faruk Cıdık güven tazeleyerek yeniden Saadet Partisi İl Başkanlığına seçildi.

Faruk Cıdık başkanlığında oluşturulan 14 kişilik yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: İbrahim Zorlu, Abdullah Gökgöz, Adem Kayar, Asım Kirişçi, Can Ergün, Levent Çetin, Muhammed Fatih Işık, Mücahid Cemal Damar, Selim Cebeci, Yusuf Delioğlan, Mehmet Durmaz, Eyyüp Ergün, Fikret Mertoğlu, Emrah Öztekin.

Disiplin Kurulu üyeliklerine Baki Ergün, Emin Tortum, İlyas Atılgan, Hüseyin Cavit Damar seçilirken, Büyük Kongre Delegeliklerine ise Faruk Cıdık, Melahat Yılmaz, Fatih Yıldıran, Hacı Arslan Tök, Mustafa Kütük, Yavuz Katırcı, Halil İbrahim İnoğlu ve İbrahim Zorlu seçildiler. (Haber Merkezi)

