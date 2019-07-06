“Sözleşmeli personelin hepsi kadroya alınmalı”

Sendika Şube Başkanı Arzu Özkader yaptığı açıklamada TBMM’de kabul edilen ve sözleşmeli personel konusunda teklif edilen yasayı adaletsiz olarak özetledi.

Özkader, “Sorun çözmekten ziyade sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden bu düzenleme bu haliyle doğru değildir. 4/B’li yani sözleşmeli kardeşlerimizin 4/A kadrosuna geçirilmesi için mücadele ederken, bugün bir de sözleşmeli personeli bu düzenlemeyle kendi aralarında eşitsizce ayıran kanuni düzenleme hiçbir şekilde kabul edilemez.

Bazı kamu çalışanlarını bu düzenlemeyle sevindirirken diğerlerine üvey evlat muamelesi yapılması toplumsal ve çalışma hayatındaki dengeyi bozduğu gibi anayasamızın temel eşitlik ilkesine de aykırıdır” dedi.

Basın açıklamasının ardından TOÇ Bir-Sen üyeleri MHP ve AK Parti grup başkan vekillerine talep mektubu gönderdi.

(Esra ESEN)