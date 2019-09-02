“Söz konusu paylaşım Atatürk sevdalılarını derinden üzdü”

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Reşit Keleş’e sert tepki gösterdi.

Tüfekçi, “Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlamaya az bir süre kala, AKP Çorum Belediye Meclis Üyesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar Çorum’da yaşayan Atatürk sevdalılarını derinden üzmüştür. Kendini bilmez, hadsiz, kişiliksiz, insanları birbirine kırdıran, karakter yoksunu kişiler ülkemizde ve 80 olaylarını yaşamış, acısı hala yüreğimizde saklı Çorum’umuzda var oldukça bölme, ayrıştırma, ötekileştirme devam eder. Atatürk ve silah arkadaşları Türkiye Cumhuriyetini kurmak için topraklarımız uğrunda kan akıttılar ve şehit oldular.

CHP Çorum İl Örgütü olarak, altı okumuzun birinin laiklik olduğunu hatırlatıp, hiç bir kimsenin ne Atatürk’ü, ne de onun inkılaplarını, hatta onun açtığı yolda ilerleyen Kemalistleri sorgulama teveccühüne girmesin. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a buradan çağrımdır. Her platformda kendisine oy veren vermeyen her kesimin başkanı olduğunu dile getiren belediye başkanından bu konuya açıklık getirmesini ve derhal bu ayrıştırıcı, Çorum’umuza yakışmayan dili kullanan belediye meclis üyesinin istifasını almasını istiyoruz. Bu konunun yargıya taşınması için de gerekli işlemleri başlattığımızı tüm kamuoyuna duyururum” dedi. (Haber Merkezi)