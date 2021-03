“Söyleyecek sözümüz var”

8 Mart’ın, 164 yıl önce New York’ta dokuma işçisi kadınların daha iyi çalışma koşulları ve eşitlik için bin yıldır süren kadın direnişinin somutlaştırıldığı, bu uğurda can verildiği isyanın adı olduğunu belirten Doğan, “Bugün ataerkiye ve kapitalist sömürüye karşı dünyanın dört bir yanından her renkten kadınlar olarak bu isyanı dalga dalga büyütüyoruz” dedi.

Eşit, özgür, savaşsız, şiddetsiz bir yaşamı örme yolunda emin ve güçlü adımlarla yürüdüklerini kaydeden Doğan, kadınları toplumsal yaşamın öznesi olmaktan çıkarıp eve hapsetmeye çalışan erkek egemenliğinin hayallerini boşa çıkaracaklarını söyledi. Doğan, “Umudumuzu, heyecanımızı, öfkemizi, neşemizi, özlemlerimizi, kahkahalarımızı içimize gömmüyoruz. Sözümüzü çoğaltarak haykırıyoruz. Emeğimiz, bedenimiz kimliğimiz bizimdir” diyerek, kadınların talepleri için hep birlikte 8 Mart alanlarda olacaklarını bildirdi.

Çorum Kadın Platformu bütünselliğinde bugün saat 12.30’da Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı’nda toplandıktan sonra renkli kadın yürüyüşü yapacaklarını belirten Doğan, “Yürüyüşümüz Kadeş Meydanı’nda saat 13.00’da yapılacak basın açıklaması ile son bulacaktır. Neşeyle ve dayanışma ruhuyla tüm kadınları 8 Mart’ta alanlara bekliyoruz. Yaşasın kadın dayanışması” dedi. (Haber Merkezi)