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Soyarslan ailesinin acısını paylaştılar
Çorum’un Uğurludağ İlçesi’nin Gökçeağaç Köyü’nde Ali Soyarslan’ın kızı olan Nazan Soyarslan için 7 yemeği düzenlendi.
Güncel 02.11.2020, 19:58
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Geçtiğimiz günlerde Çomar Barajı’nda yaşamını yitiren İngilizce Öğretmeni Nazan Soyarslan için düzenlenen yemek ve mevlide Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Uğurludağ İlçe Başkanı Hünkar Akburu ile bazı parti yöneticileri de katıldı.
Mehmet Tahtasız, Soyarslan ailesinin acısına ortak olarak başsağlığı dileklerini iletti.
(Haber Merkezi)
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