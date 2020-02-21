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Sosyal yardım amaçlı kermes düzenlediler

Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliği Yönetimi tarafından sosyal yardımlarda bulunulması amacıyla kermes düzenledi.

Sosyal yardım amaçlı kermes düzenlediler

Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliği Yönetimi tarafından sosyal yardımlarda bulunulması amacıyla kermes düzenledi.

21 Şubat 2020 Cuma 21:40
Sosyal yardım amaçlı kermes düzenlediler

Okul sergi salonunda gerçekleştirilen kermeste, okul aile birliği üyeleri ve veliler yoğun çaba harcayarak yaptıkları ürünleri öğretmen, öğrenci ve velilerin beğenisine sundu.

Kermes hakkında bilgi veren Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü Okul Aile Birliği Başkanı Özden Sak; kermes düzenleyerek öğrencilerde sosyal sorumluluk ruhu, yardım etme duygusu, okul içinde tüm çalışanlarla birlikte takım ruhu içinde okula ve çevreye duyarlı bir birey olma duygusu oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Sak, çalışmada emeği geçen okul aile birliği yönetim kurulu üyelerine, okul yönetimine, öğretmenlere, öğrencilere ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu da kermeste emeği geçen okul aile birliği yönetimi ve Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü çalışanlarına teşekkür etti.(Haber Merkezi)

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