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Sosyal mesafe kurallarına uyarak sınava girdiler

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumuna girmek isteyen bazı adaylar saniyeler kala koşarak sınava girmeyi başardı. Sınava girenlerin arasında hamile olan anne adayları da yer aldı.

Güncel 06.09.2020, 18:50
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Sosyal mesafe kurallarına uyarak sınava girdiler

ÖSYM tarafından iki oturum olarak yapılan KPSS’nin Genel Kültür ve Genel Yetenek Oturumu, tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da saat 10.15'te başladı. Sınava girecek adaylar, aileleriyle birlikte sabah saatlerinden itibaren okullara geldi.

Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, girişte dezenfektan kullandıktan sonra kendilerine verilen maskeleri takarak, üst aramasının ardından salonlara alındı. Polis ekipleri de, okul dışında çocuklarını bekleyen velileri ve sınava girecek adayları, sosyal mesafe kurallarına uymaları için sık sık uyardı.

Öte yandan sınava girenlerin arasında anne adayları da yer aldı. Eşi ve çocuğuyla birlikte sınava girmek için okula gelen bazı anneler ile adaylar da, kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak içeri girmeyi başardı. (Haber Merkezi)

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