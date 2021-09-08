Sosyal medya fenomeni
Kullandığı yüz efektiyle farklı bir video konsepti oluşturan ve bu konseptle milyonlarca takipçinin beğenisini kazanan Umranto (Ümran Avcu), geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir ödül töreninde Yılın En İyi Çıkış Yapan Sosyal Medya Fenomeni ödülüne layık görüldü.
Güncel 08.09.2021, 20:04
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Tiktok'ta çektiği videolarla 1.5 milyonun üzerinde takipçiye ulaşan ve her yaptığı videosu binlerce yorum ve beğeni alan Umranto, böyle bir ödüle layık görülmenin kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek takipçilerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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