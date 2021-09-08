Sosyal medya fenomeni

Tiktok'ta çektiği videolarla 1.5 milyonun üzerinde takipçiye ulaşan ve her yaptığı videosu binlerce yorum ve beğeni alan Umranto, böyle bir ödüle layık görülmenin kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek takipçilerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

